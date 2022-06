Salas de estar capas de revista

O ambiente moderno é cheio de surpresas. Com diversos elementos utilizados para enriquecer cada pedaço do ambiente, é neste estilo que o design mostra toda a sua inovação através de móveis e decorações. Com elementos distribuídos estrategicamente pelos espaços, a opção por móveis modernos enriquece e renova o potencial decorativo de todos os ambientes da casa, seja no banheiro, quarto, sala de jantar ou na sala de estar – tema deste Livro de Ideias.

A decoração da sala de estar no estilo moderno, traz a vantagem de distribuir os destaques do ambiente a partir de pequenas peças que exploram o design geométrico. Outro ponto importante quanto a este estilo, é sobre a combinação de cores utilizadas. É comum notarmos que a escolha das cores sejam em tom metalizado, preto ou com estilos mais sóbrios, no entanto, há possibilidade de utilizar cores mais vivas para que a decoração ganhe destaque e um tom mais vivo. Cores como o amarelo, laranja e vermelho, podem ficar plenamente bem combinadas com a decoração no tipo moderno.

É preciso estar atento também e reforçar o planejamento e as pesquisas no mercado sobre os móveis planejados que aumentam o potencial de explorar peças chaves da sala de estar, como a TV, sofás, mesas de centro, poltronas e a iluminação do ambiente. A adequação destes móveis pode ficar perfeita com móveis feitos sob medida. Para isto, conte sempre com sempre com a experiência e habilidade técnica dos profissionais especializados em decoração – no homify, você encontrará um profissional ideal para cada ideia que você tenha em mente. Vale a pena realizar contatos.

Por fim, convidamos você para sentar-se no seu sofá e olhar com carinho para cada espaço da sua própria sala e imaginar as nossas sugestões com as imagens abaixo encaixadas no conforto do seu lar. Venha conosco e inspire-se!