6 ideias de cabeceiras de cama para você se inspirar!

Que tal mudar o visual da cabeceira da cama e dar um toque original ao seu quarto? Por exemplo, você pode encapar, pintar, colar e adicionar adereços diversos, só ousar na criatividade. Para quem gosta de colocar a mão na massa e fazer seus próprios objetos decorativos, toda inspiração é sempre muito bem vinda. E você também pode criar sua própria cabeceira com ideias criativas que demandam capricho e dedicação, mas que compensam na exclusividade e aconchego do seu quarto.

Agora, se você cansou da sua cabeceira tradicional em madeira ou outro material a alternativa é renovar o visual com novos adereços. Porém, se você ainda não tem uma cabeceira na sua cama e com alguns truques no quarto você conseguirá renová-lo, além de deixá-lo exatamente do jeito que você sonhou.

Afinal, foi-se o tempo em que as cabeceiras eram um simples apoio para a cabeça. Cada vez mais, a cabeceira da cama se tornou uma peça fundamental para dar um toque personalizado à decoração do quarto. É ali, no cantinho íntimo da residência, que peças customizadas ganham espaço e refletem a personalidade do morador. O que mais tem é material diferente, como tecido, madeira, em tons escuros ou super colorida, assim a cabeceira ajuda a dar o tom diferente no ambiente.

Porém, antes de escolher o modelo de cabeceira – avalie a praticidade de alguns materiais. Em geral, as cabeceiras de tecido exigem mais cuidado com a limpeza, principalmente se forem de cores claras, que deixam a sujeira mais aparente. Para quem prefere não se preocupar com isso, as peças de madeira são mais indicadas. Agora, confira algumas ideias criativas para você inovar na cabeceira de sua cama!