Veja algumas razões para você renovar sua sala de estar!

O sábado se aproxima e você está com vontade de ficar em casa e relaxar, certo? Às vezes, por mais que adoramos a nossa casa, a verdade é que qualquer decoração acaba por cansar. Nessas horas, sentimos a necessidade de renovar o visual de uma determinada divisão, mas nem sempre temos as ideias ou o tempo disponível para uma grande renovação, ou dinheiro para sair comprando artigos decorativos. E você pode transformar o sonho da sua casa em realidade – apenas com pequenas modificações no décor.

Não é preciso contratar decorador, comprar móveis novos ou embrenhar-se em uma grande reforma para ter uma sala de estar nova do dia para a noite. Pequenas medidas como mudar o posicionamento dos móveis pode dar um layout totalmente renovado ao ambiente.

Além disso, dependendo do formato e metragem do espaço é possível dispor os móveis de diferentes formas, criando um, dois ou até três ambientes diferentes. O posicionamento dos elementos é fundamental na hora de ganhar alguns centímetros ou metros livres para a passagem das pessoas ou a correria das crianças.

E você pode deslocar uma peça da sala para o quarto – ou vice e versa -, dar novos usos aos móveis antigos, jogar uma manta sobre um dos sofás, posicionar um vaso de flores em um local inusitado, trocar a capa das almofadas ou mesmo a toalha sobre a mesa completam as mudanças sem dar muita dor de cabeça. Confira algumas razões para você renovar sua sala de estar, agora!