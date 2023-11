Como Integrar Eletrodomésticos na Cozinha + 15 Ideias Inspiradoras

Os fornos de micro-ondas atualmente são utilizados largamente nas cozinhas pela conveniência para o ritmo da vida moderna, que muitas vezes impõe o consumo de produtos congelados prontos ou preparados com antecedência.

Os fornos elétricos também ganharam espaço, especialmente nas cozinhas com cooktop e não com fogão tradicional com forno. Uma composição eficiente na otimização do espaço são as torres de fornos embutidos, como forno elétrico e forno de micro-ondas.

Algumas cozinhas contam ainda com máquina de lavar louça e, em residências sem área de serviço, máquina de lavar ou lava e seca com abertura frontal que liberam as bancadas de trabalho.