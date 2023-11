Projetos de Design de Áreas Externas no Interior de São Paulo

A criação de áreas externas exige criatividade, técnica e funcionalidade, qualidades essenciais para um espaço que precisa ser não apenas bonito e acolhedor, mas também integrar ambientes de lazer, como área de estar, varanda gourmet e piscina, tudo coroado por um paisagismo que traga cor e frescor e também a sensação de privacidade e imersão na natureza.

Neste livro de ideias, apresentamos três projetos de exteriores em espaços residenciais e comerciais concebidos pelo escritório Studio MP Interiores, sediado em Valinhos, no interior de São Paulo.

Atendendo clientes em todo o Brasil com consultoria e projetos online, a empresa tem como missão oferecer projetos únicos que transformam ambientes de forma rápida e prática e com a melhor relação custo/benefício a partir da história de cada cliente e suas necessidades e anseios.

O processo de trabalho do Studio MP Interiores começa com um briefing para determinar o perfil e necessidades do cliente. Em seguida, cria-se uma planta de distribuição do espaço com o objetivo de facilitar a visualização do ambiente com maquetes com imagens 3D.

A partir daí, prepara-se um memorial descritivo com a inclusão de links para compras online dos produtos definidos no projeto. Se necessário, há ainda um detalhamento de móveis planejados. São previstas ainda a planta de iluminação e a paginação de pisos e revestimentos.