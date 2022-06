Feng Shui no trabalho: organize o escritório ou home office

A pressa cada vez mais persegue a todos – e se potencializa quando se trata de trabalho. Mesmo com o tempo corrido, vale parar alguns minutos para organizar a sua mesa e melhorar a energia, cuidando do espaço em que você vive boa parte do seu tempo. Não importa se você trabalha em um escritório ou na sua casa, o feng shui pode ser um grande aliado. Há até quem acredite que ela possa atrair sucesso e aquela tão sonhada promoção. A técnica chinesa de harmonização de ambientes pode ser aplicada tanto na sala de trabalho, como na mesa. Uma dica: se o ambiente de trabalho é rígido e tradicional, você pode aplicar o feng shui na sua gaveta. Não fica visível, mas o importante é a intenção.

Quem começa a praticar o feng shui nos ambientes que frequenta não para mais. Isso porque ele ajuda a limpar o espaço e a renovar as energias, deixando fluir as boas e eliminando as ruins. Pode ser aplicada em qualquer cômodo da casa: sala, cozinha, banheiro, quartos, mas o artigo será com dicas para você aplicar no seu ambiente de trabalho. O feng shui no escritório ajuda a deixar sua rotina mais tranquila e eficiente.

Aqui no homify você confere diversas dicas e sugestões de como aplicar o feng shui no escritório ou home office. Afinal, é a vontade de todos os que trabalham construir um ambiente e um cotidiano que sejam, ao mesmo tempo, produtivos e que proporcionem bem-estar. Inspire-se com o feng shui no escritório!