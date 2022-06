6 dicas para criar um jardim pequeno e bonito em casa

Sustentabilidade é tudo, então aproveite a água da chuva e armazene em baldes, e com ela você poderá regar as plantas e mantê-las sempre bonitas. Se fizer canteiros, os espaços entre as plantas podem ser decorados com pedriscos e você pode fazer entre os canteiros caminhos com pedras decorativas, fica um arraso!

Além disso os pedriscos podem ser usados também nos vasos ao redor das plantas. Não esqueça que no caso de usar vasos, é preciso mudar as plantas de lugar depois que as raízes crescerem muito. Se tiver espaço pode colocar um banquinho no jardim e ele se tornará um ótimo lugar para relaxar e curtir o cantinho que você fez. Outra ideia mara é adicionar uma pequena fonte, já que o som da água é muito relaxante, e existem modelos pequenos e baratos que podem ser feitos em casa. Agora, com essas informações e dicas você poderá fazer um canteiro esplêndido e barato para deixar sua casa maravilhosa!