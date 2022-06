Crianças em casa? Saiba como remover manchas do seu sofá

Não se pode negar que criança e sofá é uma péssima combinação, pois o sofá é um dos itens mais importantes de uma casa. Não é apenas uma peça decorativa, ou seja, é sinônimo de conforto e bem estar. É nele que a maioria das pessoas passa parte do tempo que tem disponível. Depois de um dia de trabalho, nada como sentar no sofá e dar aquela relaxada! Mas o que fazer quando ele está praticamente está detonado? Tudo tem solução, pois vamos falar no artigo sobre limpeza profunda para retirar as manchas ou obra de arte feita pelo seu filho do seu sofá.

Por exemplo, uma barra de chocolate, uma lata de cerveja, um sanduíche caprichado ou até um simples chiclete. Todos esses itens podem parecer bastante inofensivos, mas podem causar um enorme estrago no seu sofá. Afinal, basta um leve descuido durante o lanche em frente à TV para criar uma enorme mancha aquela mancha horrorosa. Mas não se desespere, pois se o estofado for limpo rapidamente há grandes chances de salvá-lo e evitar gastos maiores.

O indicado é limpar o móvel a cada 15 dias. Se seu sofá for de couro ou sintético, é ideal que a manutenção seja feita apenas com um pano umedecido, para manter a característica e o brilho. Na sequência, seque com um pano de algodão. Já se o acento for de tecido ou camurça, use o aspirador de pó com cerda de escova.

Confira as dicas para acabar com as manchas do seu sofá!