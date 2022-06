Casa de madeira tem interiores modernos

A madeira, desde sempre, é a principal matéria-prima que acompanha a evolução do homem. Desde a criação de armas que facilitavam a caça, até a construção de cabanas e meios de transportes, como barcos, a madeira coloca-se ao lado do homem como um facilitador para sua própria evolução. E para comprovar esta evolução, não há nada melhor do que utilizar a madeira com beleza e maestria para a composição de uma linda casa.

O projeto de hoje nos traz a beleza da madeira em uma estrutura maravilhosa projetada em meio a um cenário natural, onde os ruídos que chegam são apenas os do farfalhar das árvores ao toque do vento. Desenhada pelo arquiteto português Miguel Viseu, de Lisboa, o projeto nos dá a impressão de ser uma doce cabana em meio ao amplo campo que se estende em meio ao horizonte, no entanto, assim que nos aproximamos do projeto, notamos as belezas em cada detalhe bem escolhido que fazem deste um dos projetos mais bonitos vistos em nossas páginas.

Para acompanhar de perto a soma entre a madeira da linda casa com as pedras que embelezam sua varanda e inspiram-se no cenário ao redor, convidamos você a vir conosco conferir mais este projeto maravilhoso desenvolvido por nossos talentosos profissionais. Esperamos que você ame sua visita e aproveite muito bem toda a doçura que contempla este projeto especial. Aproveite a oportunidade e inspire-se