Vai construir? Saiba como poupar o seu dinheiro!

Dinheiro não nasce em árvore! Para conseguir a casa dos sonhos – reformando ou construindo a partir do zero – é bom planejar bem, avaliar todo o processo e ser capaz de tomar decisões cortando despesas desnecessárias. Prefira contratar um arquiteto ou engenheiro, pois o orçamento pode ser curto, mas contratar um técnico é uma maneira inteligente de ser eficiente na sua obra. Especialmente se a obra que você pretende executar pode colocar sua vida ou a estrutura da construção em risco, chame um arquiteto ou um engenheiro. Caso contrário, você pode ter mais dor de cabeça do que economia.

É interessante, por exemplo, você planejar o início da obra, se possível, para o final do período das chuvas, pois executar fundações e serviços externos em períodos chuvosos prejudica sobremaneira o andamento dos trabalhos, encarecendo a mão de obra. Depois que o seu projeto estiver completamente definido, é necessário um planejamento da obra.

É importante que seja elaborada em conjunto com o profissional responsável pela obra, uma planilha pode registrar a ordem de execução dos serviços, duração e custo de cada fase da obra, evitando-se gastos com mão-de-obra e/ou materiais não necessários no momento. Dinheiro não caiu do céu, então controle o fluxo de caixa para não correr o risco de parar a obra por falta de dinheiro. Uma ótima forma de controle é anotar na planilha todos os gastos e sempre guardar recibos e notas fiscais, pois eles serão úteis para declaração do Imposto de Renda e para enfrentar eventuais problemas legais.

Se você não tem referência, por exemplo, experimente dar preferência a profissionais conhecidos ou indicados por amigos ou parentes; se possível, é bom ver um trabalho pronto. Nunca se esqueça que a supervisão do engenheiro civil ou do arquiteto é indispensável para a qualidade da obra e para evitar aborrecimentos e custos, assim nada de surpresa desagradável. Confira como controlar o seu dinheiro antes da construção da sua casa ou reforma.