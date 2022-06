Papel de parede: escolha o ideal para seu banheiro!

Para que o papel de parede não acabe sendo o responsável pelo efeito de poluição visual do ambiente, é necessário preocupar-se com os outros itens da sua decoração. Quando for escolher cores e estampas, considere o que você já tem de móveis e acessórios no cômodo que receberá a instalação.

Agora, se a ideia é aplicar o papel em apenas uma parede, no teto, em faixa ou em só meia parede, de forma de a tinta ainda apareça, a harmonia depende a coordenação das cores do papel com a da parede pintada. Assim, opte por estampas com tons parecidos ou que combinem com a cor da sua tinta – pode ser no fundo ou nos detalhes do desenho. Além disso, é bom evitar o combo estampa marcante e tinta de cor forte, pois isso pode causar incômodo e desconforto visual.

O ideal é escolher a estampa ou textura de acordo com outros elementos do ambiente, como cor de tapete, tecido do sofá, almofadas e cortinas. Se a escolha partir para um papel colorido e mais extravagante, o ideal é optar por tecidos e tapetes neutros e combinar as cores do papel nos acessórios.