Escritório: Ideias para você decorar sua mesa!

A decoração de escritório simples é fácil, devemos apenas seguir alguns conceitos básicos e termos alguns cuidados. No ambiente de trabalho precisamos manter o foco e a produtividade, por tanto uma decoração que lhe traga distrações não é uma boa ideia quando se decora um ambiente real de trabalho e não escritórios decorados para a capa de uma revista.

Um lugar tranquilo, aconchegante, que seja também um ambiente de inspirações. Quem não quer? E quando falamos da mesa do escritório, em que você pensa? Ela também precisa ter todo esse aconchego para fazer com que você produza cada vez mais e melhor! Normalmente passamos oito horas ou mais trabalhando e, por isso, precisamos estar em um ambiente favorável e ter energia para dedicar todo seu tempo com uma decoração para mesa de escritório.

A decoração para mesa de escritório tem que ter a sua cara, afinal, é você quem ficará por horas trabalhando nela e acredite, são os detalhes que fazem toda a diferença na decoração. Para criar toda esta boa energia, o homify preparou algumas dicas infalíveis de decoração para mesa de escritório que farão com que você se sinta cada vez melhor no seu ambiente de trabalho e nem veja o tempo passar.

Além disso, você pode decorar mesa de escritório com um toque mais pessoal, com fotos da família ou de seus objetivos a alcançar, isso com certeza irá lhe motivar a todo instante para ir mais longe e se superar sempre. Confira!