O bangalô do nosso tempo

Cada época da história abriga um conjunto de conhecimento e de ideias que se materializam nas mais diversas áreas do conhecimento humano, na ciência, na indústria, na arquitetura, etc. O uso do aço na construção civil remonta ao século XVIII, com a construção de uma ponte sobre o Rio Severn, na Inglaterra, em 1779. Mas a verdadeira revolução do uso do aço na construção civil ocorreu no fim do século XIX com a descoberta do concreto armado, que combina a alta resistência à compressão do concreto com a alta resistência à tração do aço. Esta união possibilitou a construção de edifícios cada vez mais altos e vãos cada vez maiores e um melhor aproveitamento dos espaços. Embora a arquitetura opere com total liberdade criativa, é a técnica e o conhecimento da nossa época que dita o estilo arquitetônico de um edifício. Por esta razão não se constrói casas de estilo barroco ou renascentista, porque dispomos de técnicas construtivas diferentes e pensamentos diferentes daquela época.

Homify desembarca na Alemanha, para apresentar um bangalô familiar do nosso tempo. Localizado na cidade de Berlim, este bangalô contemporâneo, projetado pelo estúdio Cubus Projekt GmbH, aposta no estilo contemporâneo evidenciado pela racionalidade dos traços e da forma moderna do edifício, que combina materiais naturais como madeira e pedra com o vidro, para estabelecer uma relação harmoniosa com a paisagem natural ao seu redor. A natureza circundante é a grande atração da casa e protagonista da decoração.

