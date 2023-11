Projeto de interiores para apartamento pequeno e aconchegante em São Paulo

Começamos conhecendo a charmosa entrada. A combinação de cores, texturas, além da organização do espaço, trouxe um resultado incrível.

Na parede ao fundo, o lilás presente em todo o painel cria um contraste absolutamente agradável com o azul claro.

À esquerda, a parede de tijolinhos traz rusticidade e aconchego em conjunto com o piso com textura de madeira. À direita, as prateleiras finas organizam bem as pequenas peças decorativas.

Complementando, temos a mesa redonda no centro acompanhada de cadeiras brancas, criando leveza e contraste de cores no espaço. Lindíssimo!