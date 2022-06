Casa Bulcão: moderna e elegante

Os dormitórios priorizam o conforto e a personalidade de cada usuário. Este dormitório conta com forro de gesso com iluminação embutida, que faz o forro parecer flutuar no espaço, com prateleiras de madeira, com uma cadeira balaço e com uma cômoda colorida de estilo vintage, que realçam o estilo jovial e descontraído do ambiente.