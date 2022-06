Casa de fazenda inacreditável

A casa possui uma forma surpreendente, marcada pelas linhas retas e planos horizontais e verticais, com destaque para o plano do piso, elevado do solo para evitar o contato com a umidade, pelo plano da cobertura de concreto aparente, que parece flutuar no espaço, e pelos planos verticais revestidos de pedras, que dão um toque rústico ao edifício, contrastando com a sua silhueta inequivocamente contemporânea. No detalhe pendurado sob a pérgola de madeira podemos ver o sino de ferro que é utilizado para convocar a família paras as refeições no espaço gourmet do terraço.