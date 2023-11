Arquitetura de interiores para apartamento moderno e aconchegante em Porto Alegre

Cozinhas sob medidas são sempre interessantes. Elas facilitam o dia a dia, são fáceis de limpar e dão aspecto moderno ao lar. Por isso, essa cozinha desenhada pela arquiteta Karen Preusser Tiede, conquista logo ao primeiro olhar.

Organizada em formato corredor, a decoração conta com a elegância do tampo de granito São Gabriel e do mobiliário em Melanina Canion Rústico.

Nas portas dos armários aéreos, portas com vidro preto e moldura em alumínio. No backsplash com pastilhas, a iluminação embutida com spots que criam um efeito muito interessante. O projeto luminotécnico, inclusive, é puro charme com lâmpadas embutidas nos rebaixos de gesso.