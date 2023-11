Projeto para área de lazer com churrasqueira em Manaus

Como é bom poder usufruir por completo da parte externa do seu terreno. As ideias para aproveitar esse espaço são muitas, mas a maior parte das pessoas prefere montar uma gostosa área de lazer com churrasqueira, bem equipada.

No projeto que você vai conhecer agora, foi assim mesmo que aconteceu. O arquiteto Joede Barbosa e sua equipe, com escritório em Manaus/AM, sugeriram a criação de uma ampliação da área coberta que já havia na residência.

Essa área ganhou bancada com pia, churrasqueira, lavabo, área de serviço, além dos ambientes para almoço e estar. Na parte descoberta do quintal foi feita uma ducha com deck para os dias quentes, quando a piscina estiver montada. Veja algumas imagens em 3D do projeto criado.