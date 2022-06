Iluminação natural garantida em residência moderna

A residência Soleloir possui fachadas criativas que fogem dos padrões estéticos, a estrutura possibilita que a área do terraço seja completamente livra de pilares graças ao balanço da varanda no nível superior. O dinamismo de sua arquitetura nos dá a impressão de que foi construída em diferentes blocos que vão se encaixando.

Na fachada posterior, a arquiteta deixa o acesso ao jardim e desenha diferentes áreas externas. Ao nível térreo, fica o terraço com churrasqueira, sendo uma área protegida para as variáveis climáticas e mobiliário, ao mesmo tempo é adjacente ao jardim e portanto há a possibilidade de usar a área coberta ou descoberta. Enquanto isso, no nível superior onde se encontram as áreas íntimas, são projetadas varandas ora com guarda-corpo metálico, ora em alvenaria.