Projeto de arquitetura e interiores para casa moderna em condomínio na Quinta da Bela Vista

Casas de condomínio estão em alta. Com ótimos sistemas de segurança, áreas de matas preservadas e até mesmo sistema de comércios internos, esses espaços têm conquistado cada vez mais o público pela comodidade que oferecem.

Além de tudo isso, as residências em condomínios podem garantir a liberdade de arquitetos criarem espaços incríveis, já que as áreas podem ser extensas e permitem criatividade e inovações com resultados espetaculares.

A casa moderna que conheceremos hoje é uma ótima referência quando falamos de ideias lindas e inspiradoras.

Projetada pelo escritório D Arquitetura, de Campo Grande (MS), a habitação traz fachada moderna, ambientes minimalistas, sofisticados e com muito aconchego para toda a família.

O resultado, como veremos abaixo, é um projeto que poderia muito bem estampar os sonhos de qualquer pessoa. Vamos conferir?

Siga conosco e aproveite a visita!