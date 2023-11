Projetos de Arquitetura e Design de Interiores em Salvador, BA

O lounge, que aparece mais adiante, merece uma menção especial, pois foi concebido para a Casa Cor Bahia, edição de 2005, que aconteceu no Mercado do Ouro, uma construção histórica de 1879. O ambiente teve como referência elementos da época, mas utilizando materiais atuais, tornando-o assim atemporal. Alguns detalhes da parede já existentes na construção foram mantidos e o ambiente foi decorado com objetos marcantes como o candelabro.