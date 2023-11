Arquitetura em Niterói – entrevista a M2T1

Arquitetura sempre foi a minha paixão… Eu quando pequena, amava ver os traçados feitos na prancheta e o material que era utilizado para o desenho (gabaritos, escalímetros, réguas, lapiseiras… ) – Michele Carvalho- Para mim, Mariza, a arquitetura e design de interiores, acredito estarem no meu DNA rss… sempre fui, desde pequena, encantada por projetos arquitetônicos diferenciados e Interiores aconchegantes e cheios de personalidade. Acredito muito na influência do meu pai, que embora advogado, valorizava nos proporcionar uma casa bonita, com espaços definidos e aconchegantes. Podia-se perceber a história de meus pais em nosso lar. Enfim, como já falei, acredito estar no meu DNA, RSS