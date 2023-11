TBS Arquitetura a entrevista que vai gostar de ler!

A situação da COVID-19 pegou todo mundo de surpresa, a adaptação do trabalho foi principalmente quanto aos levantamentos cadastrais e como fazê-lo seguindo as orientações de distanciamento social e utilizando os EPI recomendados para evitar a proliferação ou contágio da doença.

Outro aspecto foi a intensificação do home office e o uso de tecnologia nas operações. Os processos que envolvem o uso maciço de tecnologia já haviam sidos empregados a algum tempo no escritório. Um exemplo claro foi a casa que realizamos antes de se configurar o quadro de pandemia.

A casa foi feita desde o início tendo apenas uma reunião presencial. Toda a parte técnica foi realizada em computador e repassada eletronicamente. Todos as outras reuniões (que são muitas quando você realiza um projeto) aconteciam através do uso de computador ou celular e não vimos comprometimento no processo de desenvolvimento do projeto ou da construção, aliás vimos até que algumas decisões tiveram resultados mais rápido com o auxílio da tecnologia de comunicação, como a especificação de alguns detalhes construtivos que necessitavam de alguma orientação maior ou até mesmo revisão.