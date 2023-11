Sónia Beltrão, o nome por detrás de projetos de sonho. (Entrevista)

Escolhi muito cedo ser arquiteta. Sou filha de um casal de médicos e ainda adolescente queria trabalhar só com a vida, com o belo, com sensações boas. Com o passar do tempo, entendi que a arquitetura está em tudo, é só observar a natureza, a necessidade do abrigo nos primórdios da nossa existência.

Então criar espaços com todas as condições de conforto ambiental com funcionalidade e beleza significa para mim gerar um filho, que é único. Esse é o sentimento para cada um dos meus projetos.