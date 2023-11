Projeto de reforma e interiores para apartamento em Florianópolis

Quando se tem o privilégio de uma linda vista para o mar, é fácil se inspirar para fazer a decoração do apartamento. O projeto que você vai conhecer agora foi feito para um apartamento localizado no Águas do Santinho Resort, com acesso exclusivo à Praia do Santinho, em Florianópolis/SC.

Assinado pelo escritório Anna Maya Arquitetura & Arte, da mesma cidade, o projeto de reforma e interiores ganhou ares praianos com muito conforto e sofisticação. A base de cores em branco e bege, com elementos em madeira e sisal, foram essenciais para promover essa gostosa atmosfera. Veja as fotos.