Casa do interior perfeita para desfrutar a vida

As linhas retas da fachada que tem o telhado de quatro águas trazem um desenho tradicional ao lindo projeto. A composição entre o cinza da parede e o branco que contorna janelas e portas, traz um desenho que deixa a casa com um jeito simples – e que nos surpreenderá logo abaixo. As linhas curvas do jardim brincam com a disposição oblíqua da casa com relação ao terreno. Este plano permitiu que o jardim pudesse ser projetado com amplitude aproveitando os horários de maior incidência solar no local – o que também beneficia a utilização dos painéis fotovoltaicos que geram energia por meio da luz solar.

O resultado é um espaço de aspecto simples, mas de disposição muito inteligente para que os espaços naturais pudessem ser perfeitamente aproveitados.