Projetos residenciais modernos e funcionais em São Paulo

Todo o apartamento foi renovado nesse projeto, e a cozinha ganhou soluções para facilitar a rotina, com ótimo aproveitamento do espaço e um design muito bonito e agradável. A bancada foi feita em Corian na cor corda, e conta com espaços para escorredor de louças, lixeira e tábua para corte. Os eletros embutidos economizam espaço e foram escolhidos em aço inox para trazer esse visual moderno e elegante ao ambiente, que é integrado com as salas.

