Essa casa dos anos 50 tem interiores surpreendentes

Como podemos vislumbrar foi realizada uma elegante extensão na parte traseira da propriedade. É evidente a grandeza da renovação e a maneira maravilhosa como o espaço ganhou vida com esta adição.

Dando uma olhada no projeto como um todo, a extensão de três metros aumenta drasticamente o piso plano e transmite uma sensação de simetria que estava faltando no layout original.

Para garantir que o projeto fique em consonância com as caratéristicas do bairro, a extensão é uma versão contemporânea da estrutura existente. A parede de madeira traz uma sensação de modernidade e as portas bi-fold revestidas de alumínio garantem que a casa fique em contato com seu grande jardim e cria um espaço para entretenimento.

O calor do cedro contrasta com o tijolo vermelho e as exageradas molduras das janelas dão imponência e elegância.