Projeto de Área Social de Apartamento em São Paulo

Integrar é a palavra-chave do projeto de arquitetura de interiores da área social de um apartamento em São Paulo, concebido e executado pelo escritório RAWI Arquitetura + Design, sediado na capital paulista. A empresa atua desde 2013 nos segmentos residencial e comercial com projetos de arquitetura, design de interiores, design de mobiliário, reforma, retrofit e gerenciamento de obras.

O escritório foi fundado pelo arquiteto Raphael Wittmann, formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em administração pela FIA-USP. Com experiência em escritórios renomados, o arquiteto foi coordenador de monitoria de arquitetura no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e participou da curadoria da VI Bienal Iberoamericana de Arquitetura.

Com quase 90 projetos residenciais e comerciais realizados em São Paulo e outros estados, o escritório RAWI Arquitetura + Design se destaca criativamente pela incorporação de elementos da cultura brasileira tanto na arquitetura, quanto no design de interiores e design de mobiliário. A eles se misturam de maneira orgânica e harmoniosa materiais naturais como concreto, aço, tijolo, pedra, madeira e vidro, na medida em que esses materiais conferem vida e corpo a cada projeto.

A busca constante pela máxima integração do imóvel com a cidade e seu entorno é uma das preocupações fundamentais do escritório RAWI Arquitetura + Design, que procura adotar claras posturas de sustentabilidade.

Além de privilegiar o contato com a natureza em seus projetos, o escritório tem como princípio o respeito ao meio ambiente, o que se manifesta também na seleção de materiais, nos cuidados com o descarte, no uso de energia fotovoltaica e no aproveitamento de água de chuva, luminosidade natural e ventilação de forma adequada.