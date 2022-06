Apartamento pequeno sem aperto: 6 ideias para copiar

A amplitude deste apartamento parece ser muito maior do que realmente é. E isto deve ser um mérito creditado ao arquiteto responsável pelo projeto. Os espaços comuns foram organizados de maneira perfeita, oferecendo uma personalidade própria a cada um dos ambientes. Devemos notar também a disposição das placas no piso laminado. Embora pareça comum, o piso foi instalado de maneira em que as placas pareçam trabalhar muito bem a amplitude do ambiente.

A separação dos cômodos foi feita com a escolha do balcão que marca o local da cozinha, assim como na presença da placa de gesso que proporciona uma iluminação mais próxima para as atividades culinárias, facilitando muito o dia a dia no espaço. O branco dos móveis, paredes e teto valorizam muito o espaço, não apenas por sua elegância, mas, também pela amplitude que oferece. Os contrastes escolhidos são leves e o que marca presença de maneira mais efetiva, são os quadros, que conferem um toque artístico muito interessante à decoração.