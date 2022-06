Casa moderna com charme rústico

Se a forma moderna combinada com materiais naturais e rústicos, como a pedra e madeira surpreende o observador, imagina o que esperar do interior desta casa. No interior da residência predominam as superfícies neutras e uma combinação de traços retos e linhas sinuosas, com destaque para a divisória que separa a cozinha e sala de jantar da sala de estar, com uma abertura de forma orgânica, que dá um toque futurista ao ambiente.

A sala de jantar possui pé-direito duplo e conta com uma mesa de jantar de madeira de estilo rústico e com um conjunto de cadeiras brancas de design contemporâneo. A sala de jantar se integra ao pequeno estar localizado no espaço externo, através de uma ampla abertura que permite a entrada de luz natural. A cozinha americana esbanja praticidade e modernidade. Além dos armários planejados de madeira, a cozinha conta com uma bancada em forma de ilha, que agrega sofisticação ao ambiente.