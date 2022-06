Reforma de casa: esse imóvel se tornou um lar perfeito

Casas antigas, que estão no meio do nada e já não têm qualquer função, são encontradas com frequência nas áreas rurais. O melhor exemplo desse tipo de construção é este moinho abandonado em uma pequena cidade chamada Ourense, na região espanhola da Gálicia. Apesar de seu mau estado de conservação, o seu encanto rústico original ainda é visível.

Nós convidamos você a visitar com Homify esta transformação mágica deste edifício rural velho em um nova residência fantástica. Neste projeto, você vai conferir como renovar um espaço com profissionais requisitados pode tornar um espaço obsoleto em um lar funcional com uma estética linda e sem perder de vista a essência pacífica e tranquila do lugar e de seus arredores.

A reforma ficou na mão dos especialistas da B + T Arquitectos que mantiveram a fachada de pedra vigorosa e fizeram uma mudança positiva neste antigo moinho. Pronto para ver o antes e depois? Aqui vamos nós.