Um lar aconchegante e completo

A sala de jantar também desfruta de vista privilegiada para o jardim, situado na parte posterior do terreno. Além da vista agradável, o ambiente conta com mobiliário e acessórios ícones do design internacional, com destaque para a mesa de jantar de madeira, para as cadeiras Cesca, desenhadas por Marcel Breuer, com estrutura em inox, assento e encosto em madeira maciça e revestimento em palha natural e para a luminária PH Artichoke, peça clássica criada pelo designer dinamarquês Poul Henningsen em 1958, para ornamentar o salão do Restaurante Langelinie, em Copenhagen, onde elas permanecem até hoje.

