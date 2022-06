Um lar geométrico e elegante à beira-mar

A pacífica Ilha da Madeira é famosa pela sua paisagem de cortar a respiração e por seu baixo índice de criminalidade. Por isso, não é nenhuma surpresa que os jovens abastados estão se reunindo para construir casas naquela região. Hoje escolhemos o projeto de uma casa muito particular que desperta curiosidade sobre o seu interior por sua forma estritamente geométrica e misteriosa.

Trata-se de um projeto criado pelos arquitetos Carolina Sumares e Rik den Heijer, do Estúdio Dois. O casal rodou o mundo e já montou escritórios na Holanda, Brasil e agora Portugal. O interessante desse estilo de vida é que a mistura de culturas e ritmos que caracteriza a experiência e a vida dos dois especialistas também se reflete de forma impressionante em suas obras arquitetônicas

Por isso, o proprietário deste imóvel particular contratou a dupla com o desafio de criar uma casa criativa com privacidade total e muitos espaços naturais ao ar livre. Combinar privacidade e espaços ao ar livre pode parecer um pouco difícil, mas como vamos descobrir hoje, o desafio foi vencido. Assim, sem mais delongas, venha com a gente fazer um passeio por esta moderna moradia com formato de uma caixa.