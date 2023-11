Projetos Arquitetônicos de Reforma Residencial em São Paulo

Voltando à equipe de trabalho do escritório Abbitá Arquitetura, ela trabalha em duas frentes, a do projeto e a da obra, com equipes separadas, mas que caminham juntas. Isso confere grande fidelidade da obra em relação ao que foi proposto no projeto, levando ao cumprimento da missão da empresa, que é a de materializar na obra todos os anseios e o estilo de vida do cliente sem surpresas, custos elevados e prazos dilatados.

No processo de criação de um projeto de arquitetura, a empresa tem como diferencial a utilização de software de desenho de projetos em plataforma BIM (Building Information Modelling). Esse software permite, além da compatibilização de todos os itens do projeto antes de se partir para a obra, a visualização completa em 3D com aplicação dos materiais desejados e definição de volumes, entre outros aspectos.

Essa ferramenta pode ser utilizada e visualizada de forma gratuita no celular, no tablet ou no computador do cliente, o qual, dessa maneira, pode acompanhar em tempo real tudo o que está sendo feito no projeto dele e, ainda, compartilhar a evolução das ideias do projeto com quem quiser.

De acordo com o arquiteto responsável pela empresa, a compatibilização entre os itens do projeto reduz significativamente os erros que possam nele aparecer e, consequentemente, o tempo e o custo da obra, uma vez que tal medida minimiza a necessidade de retrabalho. A redução do custo da obra pode ficar entre 10% e 15% e a do tempo pode chegar a mais de 35%.