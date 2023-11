Lindos projetos de arquitetura e interiores em Eusébio/CE

Esse banheiro faz parte de um projeto de arquitetura de interiores realizado em um apartamento para uma família de três integrantes. Além do banheiro, foi feita a cozinha, outro banheiro, sala de jantar e dormitório.

A foto que você vê abaixo é do banheiro principal do apartamento, que ficou moderno e conceitual, contando com revestimento de azulejos portugueses, nicho de mármore embutido no espelho retroiluminado, além de uma pia de semiencaixe muito charmosa.