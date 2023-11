Projetos de Arquitetura de Interiores Residenciais e Comerciais em SP

A sorveteria de luxo, instalada em um imóvel de 200 m² nos Jardins, área nobre da capital paulista, resulta de uma reforma radical contratada pela chef patissière Márcia Garbim, eleita chef revelação da Itália, onde venceu o Firenze Gelato Festival pelo melhor sorvete apresentado na edição de 2013 do evento.

Nesse primeiro projeto, as cores eleitas e predominantes são o branco e o preto, presentes no papel de parede decorado com motivos elegantes, o qual foi aplicado também no teto. Já o mobiliário e o grande lustre do salão vieram da Itália.

Nesta imagem e na anterior, temos uma vista ampla do espaço da sorveteria. Na anterior, vemoscomo há presença de vários tipos de papel de parede, inclusive no teto, criando uma decoração exuberante, embora sóbria. Como contraponto, o piso branco e cinza que dá destaque ao mobiliário de madeira com formas e desenhos que remetem a outras épocas. Esse mobiliário se refere à bancada de serviço, enquanto no lado oposto da sala ficam os sofás claros onde se acomodam os clientes, diante de mesas pretas.

Já a imagem acima é uma visão a partir de cima da sorveteria, em que ficam bem evidentes a bancada de trabalho e os armários com diversos formatos e cores no fundo. Também é possível ver a estrutura dourada e redonda que vai do chão ao teto e cria algum movimento na decoração. Nesta imagem, é possível ver as poltronas pretas em estilo clássico dispostas junto às mesas que ficam diante do sofá branco em capitonê.