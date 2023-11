Projeto de casa moderna para condomínio fechado em Brasília

Casas em condomínios são mais seguras, oferecem acomodações sob medida aos moradores e proporcionam projetos que podem integrar interior e exterior sem maiores preocupações. Por esses e outros motivos, esses espaços têm ganhado cada vez mais atenção por parte do público.

Com isso, diversos projetos residenciais têm se destacado para condomínios em diversas cidades médias e grandes do país. O projeto que conheceremos hoje é um ótimo exemplo de ótimo trabalho.

Projetada pela arquiteta de interiores, Marcelle de Castro, a casa para um condomínio em Brasília exibe soluções modernas, aconchegantes e funcionais.

Com cerca de 201 m², a casa conta com pé-direito duplo, 3 suítes, área de lazer com piscina e integração agradável do interior com o jardim. Para os acabamentos, o uso inteligente de materiais rústicos e modernos que contribuíram para um resultado maravilhoso.

Sentiu curiosidade de ver esses detalhes? Então siga conosco, confira e inspire-se!