Projeto contemporâneo e sofisticado para escritório de advocacia em Recife

Este terceiro ambiente foi projetado especialmente para reuniões internas, embora também esteja preparado para as reuniões com clientes. Nesse espaço os profissionais podem discutir e fazer pesquisas com o apoio de uma biblioteca particular. Tanto a mesa com cadeiras quanto a estante com nichos foram desenhados pelos arquitetos e executados pela Florense Recife, em MDF amadeirado e MDF com laminado cinza.