Projeto de interiores para apartamento sofisticado em São Paulo

O quarto máster é majestoso. O que imediatamente chama a atenção é a cabeceira de contornos dourados atrás da cama. A iluminação reflete nos contornos e cria um efeito mágico.

Nas laterais, espelhos verticais com molduras douradas são refletem a iluminação e dão sensação de profundidade. Os pendentes, o rasgo com LED no teto e as mesinhas de apoio complementam a beleza do cenário.