Reforma transforma e otimiza apartamento de 80m²

O piso de madeira corrida se repete pelo apartamento, assim como a paleta de cores claras para as paredes e armários. No quarto, o antigo armário embutido foi completamente renovado com enfoque em sua ampliação e reorganização capazes de combinar um design clean e funcional. As portas de correr em trilhos embutidos substituem as antigas portas de abrir e oferecem mais espaço de circulação no ambiente.