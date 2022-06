Casa de praia cheia de luxo na decoração

Localizada em um condomínio fechado, esta casa de praia exibe uma arquitetura exuberante onde as linhas retas formam blocos longos e bem desenhados com adornos paisagistas interessantes, especialmente no piso superior e área da piscina. As linhas da casa confundem-se no reflexo do espelho d'água, proporcionando um resultado especialmente interessante e mágico para quem chega. O detalhe com as cadeiras vermelhas em meio ao branco que compõem toda a fachada, oferece um toque mais alegre e vibrante, fazendo do local um espaço perfeito para aproveitar boas horas junto aos amigos à beira da piscina.