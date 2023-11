Projeto de Arquitetura Residencial em Crato, CE

As etapas do processo de concepção e execução de um projeto são as seguintes:

. Briefing, que se refere ao primeiro contato com o cliente, durante o qual são colhidas informações sobre as necessidades e os anseios do cliente por meio de um formulário online;

. Programa de necessidades, que é desenvolvido a partir do briefing e da conversa inicial, procurando estabelecer aquilo que o cliente precisa dentro do projeto idealizado por ele;

. Levantamento de documentação e do espaço, que trata da obtenção de todos os documentos legais necessários, como código de obras do município, planta topográfica, escritura (se houver), limitações do terreno e levantamento do espaço, entre outros elementos;

. Projeto preliminar, no qual são apresentadas as ideias iniciais, o resultado da pesquisa do programa de necessidades, o conceito do projeto, o partido arquitetônico e as soluções construtivas entre outros;