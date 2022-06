Casa ideal para uma jovem família

A casa ganhou um prêmio na Alemanha por ser extremamente eficiente no uso de energia sustentável. Ela é equipada com uma bomba de calor especial, que gera calor, e é então distribuído através de um sistema de aquecimento por piso radiante. Os vidros triplos, bem como as excelentes propriedades de isolamento dos materiais utilizados para criar a fachada mantém a habitação quente no inverno e fresca no verão.