Projeto Antes e Depois de Reforma de Apartamento em SP

Planejamento é fundamental para se criar grandes espaços em projetos de reforma residencial, como este concebido e executado pelo escritório Marcos Takiguthi Arquiteto, sediado na capital paulista e atuante há mais de 20 anos com projeto e gerenciamento de obras residenciais e comerciais, reformas e design de interiores.

Profissional formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), o arquiteto aposta na beleza da atemporalidade arquitetônica que se manifestam nas formas simples, nas texturas contrastantes e nas cores harmônicas, levando em consideração também o jogo entre luzes e sombras e não deixando de lado a funcionalidade que propicia conforto e otimiza espaços.

Para o profissional, um projeto de arquitetura de um imóvel novo ou reformado se estabelece a partir dos desejos e necessidades do cliente de maneira a lhe oferecer soluções personalizadas e originais, as quais exigem a perfeita escolha de materiais e de mão-de-obra especializada.

A fiscalização da obra, por sua vez, é essencial para garantir as determinações do projeto de arquitetura e de design no que se refere aos revestimentos e acabamentos, à iluminação e ao mobiliário, dentre outros elementos essenciais. Dessa forma, a personalização estética atenderá às expectativas do cliente quanto no que diz respeito ao resultado do projeto.

Quanto ao projeto que apresentamos neste livro de ideias, a reforma da residência previa a criação de grandes espaços e, para se alcançar este objetivo, as paredes originais, que dividiam e compartimentavam ambientes, tiveram algumas estruturas removidas. Foram criadas ainda novas janelas, assim como um novo layout para os ambientes. O conjunto de medidas estabelecidas no projeto transformaram totalmente os espaços desta residência.