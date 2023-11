Quarto de menino, aconchegante e moderno, em Belo Horizonte/MG

A escolha por uma paleta de cores neutra e suave, bem como por uma marcenaria moderna e clean, se deu para garantir o maior aproveitamento do projeto. O piso foi feito em porcelanato e o MDF no padrão Mettalic Suede com Maple.

Assim, com essa base mais neutra, é possível ir mudando a decoração conforme o passar dos anos, deixando o quarto sempre renovado e com traços da personalidade do menino, conforme for crescendo.

