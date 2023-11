Projetos de Interiores para Home-Offices em São Paulo

Em tempos de isolamento social sem dia para acabar, os escritórios residenciais ou home-offices passaram a ter uma importância fundamental, papel que não tinham tão evidentemente antes da pandemia. Muitas pessoas passaram a trabalhar ou estudar em casa, diante de uma tela e conectadas à internet. Foi a solução encontrada por empresas e escolas para não parar os trabalhos enquanto houver a necessidade de ficar em casa.

Os mesmo ambientes ou locais destinados ao home-office servem hoje, enquanto durar a pandemia, para o entretenimento indoor de crianças e adultos. Há aqueles que já contavam com salas de TV ou multimídia para esse tipo de entretenimento, mas as salas de estar, presentes em todas as residências, entraram na linha de frente do trabalho, do estudo e do entretenimento dentro de casa e devem continuar nesse posto por um período de tempo que ainda não se sabe se será curto ou longo.

Portanto, nada mais na ordem do dia do que os home-offices, seja no que diz respeito à criação de novos espaços em casa com esse propósito ou à repaginação daqueles que já existem e precisam ser adequados para esse momento ímpar que estamos vivendo. Neste livro de ideias, apresentamos alguns projetos de interiores de home-offices concebidos e executados pelo escritório Adriana Scartaris Design e Interiores, sediado em São Paulo e atuando há 35 anos no Brasil e no Exterior, com um portfólio de 307 mil m² de obras concluídas.

A empresa atende a um público de alto padrão de forma presencial em São Paulo e região, além de realizar atendimento online para projetos e consultoria em todo o país e no Exterior, contando ainda com escritório em Lisboa, em Portugal. Entre os seus serviços estão projetos de interiores residenciais e comerciais, projetos e consultoria de decoração online e gestão de implantação de projetos de interiores.