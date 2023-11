12 Casas modernas com terraço

Essa é mais uma ideia de terraço com piscina. Esse é um ambiente de alto padrão, cheio de requinte e com muito espaço para várias pessoas ao mesmo tempo. Veja como ficam lindos os acabamentos com iluminação na base dos degraus, deixando tudo mais acolhedor e sofisticado. O teto transparente permite manter o ambiente protegido, mas sem perder a luz do sol e o brilho das estrelas noturnas.