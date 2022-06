Decoração com texturas: conheça uma casa dos sonhos

A tradicional fachada deste projeto traz uma composição com o telhado em quatro águas. A cor escura das telhas proporcionou um contraste interessante com o bloco inferior revestido de pedras, somando ainda um conjunto interessante com o quintal de paralelepípedos. A distribuição de janelas nos três pavimentos – térreo, primeiro e segundo andar-, conferem um toque acolhedor e moderno em meio as janelas, enquanto a entrada principal, traz a beleza de uma pequena área cercada por colunas contornada com um toque branco que contrasta com o tom escurecido do telhado.