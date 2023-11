10 ideias para quem ama interiores fresquinhos desenhados pela arquiteta Maria Claudia Faro

Aqui, a sensação é de viver à beira-mar. Com a localização privilegiada, nada melhor do que pensar em um ambiente sempre fresquinho e bem-ventilado com vista para o mar.

O piso de madeira contrasta com as cores leves e agradáveis do mobiliário e cria uma sensação de aconchego pleno junto ao mar. Um espaço para morar e sonhar.